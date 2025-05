München (dpa) –

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): «Unser großes und wichtigstes Ziel, die Deutsche Meisterschaft, ist geschafft. Wir freuen uns mit dem ganzen Team und unserem Cheftrainer Vincent Kompany – Gratulation zu dieser Saison! Kompliment auch an Bayer Leverkusen, das uns alles abverlangt hat.»

Christoph Freund (Sportvorstand FC Bayern): «Die Freude über diesen Meistertitel ist riesengroß: Wir haben die Schale wieder nach München geholt, das ist ein tolles Gefühl und der verdiente Lohn einer intensiven Saison. Wir sind stolz, was wir gemeinsam geleistet haben.»

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern): «Wir haben jetzt Zeit, zu genießen, dass wir die Bundesliga gewonnen haben – was für ein unglaubliches Gefühl! Glückwunsch an die Spieler für ihre herausragende Leistung über die ganze Saison hinweg: Ihr habt das zusammen geschafft. Ihr habt das als Team gewonnen! Wir müssen weiter pushen. Die Saison ist noch nicht vorbei, wir können uns noch auf viel freuen. Lasst uns das stark zusammen abschließen. Lasst uns zusammen am Samstag in der Allianz Arena einen besonderen Moment zusammen schaffen!»

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): «Die Meisterschale kommt zurück nach München zum FC Bayern – das war das große Ziel in dieser Saison. Dieser Titel ist der Lohn für erstklassige Arbeit.»

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): «Gestern den Matchball knapp verpasst, heute deutscher Meister – herzliche Gratulation an unsere Mannschaft und das Trainerteam um Vincent Kompany, der gleich in seiner ersten Saison sein Meisterstück abgeliefert hat. Von Herzen gönnen wir alle diesen Titel nicht zuletzt Harry Kane, der bereits sagenhafte 80 Tore für uns erzielt hat und der allen gezeigt hat: Kane kann Titel! Liebe Bayern-Familie, Mia san wieder Meister – und die Schale ist nächsten Samstag wieder dahoam.»

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): «Es ist eine verdiente Meisterschaft. Sie waren die bessere Mannschaft, sie waren konstant.»

Simon Rolfes (Sportchef Bayer Leverkusen): «Glückwunsch an die Bayern. Die sind ein verdienter deutscher Meister geworden.»

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): «Nach einer Saison ohne Titel haben die Bayern souverän die nationale Spitze zurückerobert und damit ein Ausrufezeichen gesetzt. Erfolge immer wieder zu bestätigen – das zeichnet echte Champions aus.»

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): «Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zum vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft und vor allem auch an Vincent Kompany zu seinem ersten Titel als Trainer in Deutschland. Ich freue mich sehr für alle unsere deutschen Nationalspieler im Team, in diesem Jahr aber ganz besonders für Thomas Müller, der sich mit dem Gewinn seines insgesamt 13. Deutschen Meistertitels von seinem FC Bayern verabschiedet. Er geht als Legende. In wenigen Wochen können wir in München hoffentlich den nächsten Titelgewinn feiern, wenn wir mit der Nationalmannschaft erstmals beim Final Four der UEFA Nations League antreten.»

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): «Die Bayern haben sich sehr früh in der Saison an der Tabellenspitze festgesetzt und sie bis zum Titelgewinn verteidigt. Die Mannschaft hat sich mit der vorzeitigen Meisterfeier für ihre konstanten Leistungen belohnt. Ich bin mir sicher, dass unsere Nationalspieler vom FC Bayern noch hungrig auf einen weiteren Titel sind und im Juni alles geben werden, um mit dem DFB-Team in München die Nations League zu gewinnen.»

Marc Lenz und Steffen Merkel (Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga): «Im Namen der DFL gratulieren wir dem FC Bayern München sehr herzlich zur Deutschen Meisterschaft. Der 34. Titelgewinn der Vereinsgeschichte unterstreicht die herausragende Arbeit des Clubs – auf und neben dem Platz.»