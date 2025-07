Leipzig/Köln (dpa) – RB Leipzig hat den ersten Transfer nach dem Dienstantritt seines neuen Trainers Ole Werner perfekt gemacht. Vom Aufsteiger 1. FC Köln kommt Max Finkgräfe nach Sachsen und unterschreibt beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2030.

Dem Vernehmen nach überweisen die Leipziger etwa vier Millionen Euro an den FC. Der 21 Jahre alte Finkgräfe soll als Backup für Nationalspieler David Raum auf der Linksverteidiger-Position agieren.

Finkgräfe kam 2021 in die Jugend des 1. FC Köln. In der vergangenen Saison lief er in 16 Pflichtspielen für den Zweitliga-Meister auf. Bei den Sachsen steht vor der Spielzeit ohne europäischen Fußball ein größerer Umbruch an.