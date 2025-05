Baltimore (dpa) – Die Baltimore Ravens trennen sich nach 13 Jahren von ihrem Football-Profi Justin Tucker. Der Kicker – einer der besten der Liga – werde entlassen, teilte das NFL-Team am Montag (Ortszeit) mit. «Manchmal sind Football-Entscheidungen sehr schwierig, und dies ist einer dieser Fälle», sagte General Manager Eric De Costa. «Mit Blick auf unseren Kader haben wir die schwere Entscheidung getroffen, Justin Tucker zu entlassen.» Die Ravens hatten sich im Draft Ende April die Rechte an Tyler Loop gesichert und haben damit bereits einen designierten Nachfolger im Kader.

Tucker war im Januar beschuldigt worden, sich gegenüber Massage-Dienstleisterinnen sexuell unangemessen verhalten zu haben. Die Ravens nahmen in ihrer Mitteilung keinen Bezug auf die Ermittlungen und begründeten die Trennung von Tucker allein mit «Football-Entscheidungen».

Sechs Frauen äußerten sich Anfang des Jahres in einer lokalen Zeitung über angebliche Vorfälle im Zeitraum zwischen 2012 und 2016. Die Anwälte des inzwischen 35-Jährigen wiesen die Anschuldigungen zurück, Tucker selbst äußerte sich in den sozialen Medien ausführlich und bezeichnete die Vorwürfe als «eindeutig falsch».

Tucker statistisch der beste Kicker der NFL-Geschichte

Tucker wurde in seiner Karriere fünfmal ins All-Pro-Team der NFL gewählt und hält mit 66 Yards den Rekord für das Field Goal aus der größten Distanz. Seine Quote von 89,1 Prozent bei Field Goals ist die beste in der Geschichte der Liga für Kicker mit mindestens 100 Versuchen. In der vergangenen Saison ließen Tuckers Leistungen aber nach, er verpasste acht Field-Goal-Versuche und damit mehr als je zuvor.