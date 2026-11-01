Die Baltimore Ravens verlieren im Duell mit den Buffalo Bills nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Quarterbacks. Für die Stammkraft ist die Saison womöglich schon vorbei.

Buffalo (dpa) – Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens muss am Daumen operiert werden und fällt deswegen womöglich für den Rest der NFL-Saison aus. Der wichtigste Football-Profi der Ravens verletzte sich bei der 10:36-Niederlage gegen die Buffalo Bills früh, als er bei einem Wurf den Arm eines Gegenspielers traf. «Das ist eine schwere Nummer», sagte Ravens-Trainer Jesse Minter, als er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von der notwendigen Operation berichtete.

Jackson hatte bereits die drei Partien zuvor wegen einer Verletzung am Knöchel verpasst. Sein Ersatz Tyler Huntley verletzte sich im zweiten Viertel, mit Joe Fagnano als Notlösung hatten die Ravens dann keine Chance mehr gegen die Bills.