Pittsburgh – eine Schönheit mit Rissen

In der Ostküsten-Metropole Pittsburgh findet der deutsche Gast viel Vertrautes und ein Eck wie in Koblenz. Doch Trump hat auch diese Region verändert.

Das Deutsche Eck in Pittsburgh: In der 300 000-Einwohnerstadt heißt die Spitze, an der aus Allegheny und Monongahela River der Ohio River wird, das Goldene Dreieck. Standseilbahnen transportieren die Touristen auf ...