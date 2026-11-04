Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Puderzucker-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Die einen lieben sie heiß und innig, die anderen können sie nicht ausstehen: Die Haut auf frisch gekochtem Pudding. Kaum kühlt der Nachtisch ab, bildet sich eine dünne Schicht auf der Oberfläche. Lässt sich das mit einem einfachen Trick verhindern?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich die ungeliebte Puddinghaut verhindern lassen, indem man den noch heißen Pudding mit Puderzucker bestreut.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Puderzucker-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Pudding frisch kochen und in eine Schale füllen. Den noch heißen Pudding mit Puderzucker bestreuen und ihn anschließend abkühlen lassen.

Fazit: Ganz verhindern lässt sich die Haut mit Puderzucker offenbar nicht. Auch auf dem bestreuten Pudding hat sich im Test eine etwas weichere Haut gebildet.

Und nun? Wer die Puddinghaut gar nicht mag, kann sie mit einem Schneebesen unterrühren. Dabei bleiben allerdings häufig kleine Stückchen zurück. Soll die Haut vollständig verschwinden, lässt sie sich am besten vorsichtig mit einem Löffel abheben.