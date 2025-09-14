Entscheidung in NRW
Prognose: CDU gewinnt Kommunalwahlen in NRW
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen - Bielefeld
Friso Gentsch. DPA

Die CDU hat nach einer Prognose des WDR die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kamen demnach auf 34 Prozent vor der SPD mit 22,5 Prozent. Die AfD liegt mit 16,5 Prozent auf Platz drei noch vor den Grünen mit 11,5 Prozent.

