Frances Tiafoe wollte unbedingt den Schläger zurück, mit dem er in der zweiten Runde von Paris gewonnen hat. Nach einem Bad in der Menge hat er ihn vermisst - und schließlich zurückbekommen.

Paris (dpa) - Nach seinem emotionalen Fünfsatzsieg in der zweiten Runde der French Open feierte US-Tennisspieler Frances Tiafoe ausgelassen mit den Fans - und vermisste danach seinen Schläger. Seine Lösung? Ein Aufruf via Social Media - mit einem ganz besonderen Anreiz für den vermeintlichen Dieb.

«Unglaubliche Atmosphäre auf Platz 14 heute. Aber ich muss dem Fan sagen, der meinen Schläger genommen hat, als ich mit euch allen gefeiert habe: Kann ich ihn bitte zurückhaben?», schrieb der 28-Jährige bei Instagram: «Ich werde dich mit zwei Tickets für mein nächstes Match belohnen.» Direktnachrichten dazu sollten an Brian Kubik geschickt werden, dieser begleitet Tiafoe bei Turnieren.

Die Aktion hatte Erfolg. Zwei Stunden nach dem Aufruf postete Tiafoe ein Selfie von Kubik und dem Schläger, daneben steht eine lächelnde Frau. «Big Foe», wie der Weltranglisten-22. auch genannt wird, spielt am Samstag in der dritten Runde gegen den Portugiesen Jaime Faria, der den Warsteiner Jan-Lennard Struff besiegt hatte.