Pressball macht Mut: Oberdorf mit Vertrauen in ihr Knie

München (dpa) – Lena Oberdorf hat volles Vertrauen in ihr Knie nach dem langen Weg zurück auf den Fußballplatz. «Ich gehe wieder ganz normal in Zweikämpfe», sagte die 23 Jahre alte Fußball-Nationalspielerin, für die es zur EM noch nicht gereicht hatte, im «aktuellen Sportstudio» des ZDF.

Oberdorf hatte sich im Juli vergangenen Jahres eine Kreuz- und Innenbandverletzung zugezogen. Sie hatte dadurch auch die Olympischen Spiele verpasst.

Im Oktober wieder beim DFB-Team

Am Freitag feierte sie ihr Comeback, als sie im Testspiel des FC Bayern gegen Newcastle United (1:3) für eine Halbzeit zum Einsatz gekommen war. «Ich hatte einen extrem harten Pressball, deswegen glaube ich, dass es hält», sagte Oberdorf mit Blick auf ihr Knie.

Sie hofft «natürlich schon», dass sie bei den Länderspielen im Oktober in Halbfinalspielen der Nations League gegen EM-Viertelfinalgegner Frankreich wieder mit dabei ist. «Klar ist, ich muss auch erstmal wieder meinen Leistungsnachweis in der Liga bringen muss. Dafür gebe ich auf dem Trainingsplatz mein Bestes.» Die deutschen Fußballerinnen waren bei der EM im Halbfinale an Weltmeister Spanien gescheitert.