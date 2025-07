Die Schauspielerin Anita Kupsch ist tot. Sie starb heute im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie ihr Ehemann Klaus-Detlef Krahn der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. In der Serie «Praxis Bülowbogen» spielte sie in den 1980er und 1990er Jahren die Arzthelferin Gabi Köhler.