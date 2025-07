Präventionsmaßnahme der Bundespolizei Trier

Im Beisein des Verbandsgemeindebürgermeisters Linz, Frank Becker, des Stadtbürgermeisters Linz, Helmut Muthers und der Bürgermeisterin von Kasbach-Ohlenberg, Dr. Susane Lux, wurde am heutigen Morgen (2.2025) in Kasbach-Ohlenberg ein Warnbanner "Lebensgefahr - Betreten der Gleisanlagen verboten" angebracht.

Im Beisein des Verbandsgemeindebürgermeisters Linz, Frank Becker, des Stadtbürgermeisters Linz, Helmut Muthers und der Bürgermeisterin von Kasbach-Ohlenberg, Dr. Susane Lux, wurde am heutigen Morgen (2.7.2025) in Kasbach-Ohlenberg ein Warnbanner "Lebensgefahr - Betreten der Gleisanlagen verboten" angebracht.



Der Standort ist entlang der Bahnstrecke/des Fahrrad- und Wanderweges "In der Mark".



Diese Aktion der Bundespolizei Trier soll die Bevölkerung sensibilisieren. Vornehmlich Kinder und Jugendliche sollen auf die besonderen Gefahren im Bahnbereich/-betrieb sowie richtiges Verhalten auf Bahnanlagen hingewiesen werden.



Dort wo Züge fahren ist kein Platz für Spiel und Abenteuer. Selfies im Gleisbereich, das Abkürzen über Schienen oder das Klettern auf abgestellte Züge sind lebensgefährlich. Wichtige Hinweise hierzu sind unter www.bundespolizei.de nachzulesen.



