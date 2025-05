Lissabon (dpa) – Angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo und mit nur einem Bundesliga-Profi geht Portugal ins Halbfinale der Nations League gegen Deutschland. Bayern Münchens João Palhinha ist der einzige Deutschland-Legionär im erweiterten Kader von Portugals Fußball-Nationaltrainer Roberto Martínez. Die Seleçāo tritt am 4. Juni in München gegen die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann an. Das Finale findet vier Tage später ebenfalls in München statt.

Auch der zuletzt wegen einer Muskelverletzung pausierende Ronaldo wird dann dabei sein. «Die medizinische Information zu Cristiano Ronaldo ist so, dass er fit sein wird für die Spiele. Es gibt kein Problem», sagte Martínez. Der Spanier berief zunächst 27 Spieler in seinen Kader, den er zu einem späteren Zeitpunkt noch verkleinern wird.

Neu dabei ist Supertalent Rodrigo Mora vom FC Porto. Der 18 Jahre alte Offensivakteur spielt eine starke Saison in Portugal und kam in der abgelaufenen Saison auf zehn Tore und vier Vorlagen.