Polizei setzt Schusswaffe in München ein

Zu dem Vorfall kam es an der Theresienwiese. Details waren zunächst unklar.

München (dpa) – An der Theresienwiese in München hat es nach dpa-Informationen einen Schusswaffeneinsatz der Polizei gegeben. Die Waffe wurde demnach gegen eine Frau eingesetzt. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit, teilte die Polizei in einer kurzen Erstinformation mit. Die «Bild» berichtete, die Frau habe mehrere Menschen mit einem Messer verletzt.