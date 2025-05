Podolski ist noch nicht fertig: Neuer Vertrag in Zabrze

Er wird bald 40 Jahre alt - aufhören will Lukas Podolski aber nicht. Für die Vertragsverkündung ließen er und sein Club sich etwas einfallen.

Zabrze (dpa) – Lukas Podolski schnappte sich ein Mikro, hinter ihm zündete ein Feuerwerk in den Vereinsfarben von Gornik Zabrze. Der Fußball-Weltmeister von 2014 will noch eine weitere Saison dranhängen, verkündet wurde es am Rande des letzten Saison-Meisterschaftsspiels von Zabrze zu Hause gegen Korona Kielce.

«Gornik und diese Region sind meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen und hier komme ich her», sagte Podolski: «Hier werde ich meine Karriere beenden. Es war eine sehr schwere Entscheidung für mich, aber irgendwann muss man aufhören. Nur nicht jetzt.» Einen Einspieler auf der Videoleinwand gab es auch noch.

Im Sommer 2021 war er von Antalyaspor in der Türkei nach Zabrze gewechselt. Zur Verkündung des neuen Vertrags postete sein Club auch ein Foto, das in lässig sitzend im Gornik-Dress auf einem thronartigen Stuhl zeigt. Dazu heißt es nur in Großbuchstaben: #POLDI2026.

2003 begann Podolskis Profikarriere beim 1. FC Köln. Mit dem Bundesliga-Rückkehrer ist der Angreifer noch immer emotional eng verbunden. Podolski spielte auch für den FC Bayern, den FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul und Vissel Kobe in Japan.