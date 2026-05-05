Die Radtour war schön, doch sie hat Spuren hinterlassen - in Form von Pickeln am Po? Nichts, wofür man sich schämen muss. Was jetzt hilft und was man bei der nächsten Ausfahrt anders machen kann.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Pickel am Po sind für andere zwar (meist) nicht sichtbar. Wer sie hat, fühlt sich damit aber trotzdem unwohl – etwa, wenn sie beim Sitzen fies schmerzen.

Oft entstehen Po-Pickel durchs Radfahren. Schweiß, enge Kleidung, Reibung, Bakterien: Gerade, wenn man sportlich auf zwei Rädern unterwegs ist, spielen diese Faktoren zusammen. Verstopfte Poren und Entzündungen im Bereich der Haarwurzeln können die Folge sein – Startpunkt für Pickel.

Das sind Warnzeichen für einen Abszess

Tun die stark weh, sollte man eine Fahrpause von mindestens ein bis zwei Tagen einlegen, rät Chirurgin Katja Staade in der Zeitschrift «Apotheken Umschau» (Ausgabe 5A/2026). Wichtig ist nun außerdem, den Po möglichst trocken zu halten und bloß nicht an den Pickeln herumzudrücken. Das kann die Entzündung verschlimmern.

«Schwillt die Stelle stark an, wird sehr rot, pocht oder kommt sogar Fieber hinzu, kann ein Abszess dahinterstecken. Dann sofort ärztliche Hilfe suchen», rät Katja Staade. Bei einem Abszess handelt es sich um eine abgekapselte Eiteransammlung im Gewebe, die meist von Arzt oder Ärztin geöffnet werden muss.

Reibung reduzieren: Diese 3 Tipps schützen vor Po-Pickeln

Die gute Nachricht: Radfahrerinnen und Radfahrer können einiges tun, um sich bei der nächsten Tour Pickel am Po zu ersparen.

Radsporthosen mit Polsterung verringern die Reibung – vor allem, wenn man darunter keine Unterwäsche trägt.

Wer immer wieder Pickel am Po hat, kann die Haut dort vor dem Radfahren dünn mit einer Panthenolsalbe eincremen, rät Staade. Es gibt auch spezielle Cremes für Radfahrerinnen und Radfahrer, die Bio-Öle, Sheabutter und Bienenwachs enthalten. Auch sie sollen das Aneinanderscheuern von Haut und Kleidung verringern.

Po-Pickel sind außerdem ein guter Anlass, sich mit seinem Fahrradsattel zu beschäftigen – und ihn ggf. zu ersetzen. Entscheidend für einen passenden Fahrradsattel ist dem ADAC zufolge der Abstand der Sitzknochen. Wer ihn herausfinden möchte, kann sich auf ein Stück Wellpappe setzen – die Sitzknochen hinterlassen dort Dellen. Diese Pappe kann man als Schablone mit ins Fachgeschäft nehmen und sich dort beraten lassen.