Die NBA-Saison hat begonnen und die Detroit Pistons bieten ihren Fans gleich mal eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach 22 Punkten Rückstand kommt das Team noch zurück.

Detroit (dpa) – Die Detroit Pistons haben mit einem Sieg gegen die Boston Celtics die NBA-Saison eröffnet. Vor den eigenen Fans holte das Team in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ein 121:113 und erholte sich dabei von zwischenzeitlich 22 Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit. Das überragende Debüt von Paul George für die Celtics wurde damit in den Schatten gestellt.

Der Neuzugang kam auf 38 Punkte, 5 Rebounds und 5 Steals für Boston. Jayson Tatum erwischte dagegen einen für seine Verhältnisse nicht guten Saisonstart und traf nur sechs seiner 23 Versuche. Für die Pistons kamen Anführer Cade Cunningham und Jalen Duren auf jeweils 22 Punkte, dazu hatten Duncan Robinson mit 21 Zählern sowie Javonte Green mit 19 Punkten von der Bank großen Anteil am ersten Saisonsieg.

LeBron James im Madison Square Garden erstmals für die 76ers

Die größte Aufmerksamkeit liegt zum Start der Saison auf dem Debüt von Superstar LeBron James im Trikot der Philadelphia 76ers. Nach seinem Wechsel von den Los Angeles Lakers an die Ostküste trifft James mit seinem neuen Team im Madison Square Garden auf Titelverteidiger New York Knicks. Danach treffen noch die Oklahoma City Thunder um den deutschen NBA-Profi Isaiah Hartenstein auf die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama.