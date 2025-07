Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Die Förderung vielversprechender Motorrad-Renntalente des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) wird nach Ansicht seines Motorsportchefs bald Früchte tragen. «In den Einstiegsklassen Mini- und Pocket-Bike-Cup sind die Teilnehmerzahlen in den vergangenen beiden Jahren stark gestiegen», sagte Thomas Voss der Deutschen Presse-Agentur vor dem WM-Lauf auf dem Sachsenring. «Wir haben einen tollen Nachwuchs, der auf dem Sprung in den internationalen Sport ist, so dass die Phase ohne deutsche Fahrer in der WM hoffentlich bald beendet ist.»

Im Vorjahr gehörte zum ersten Mal seit 1950 in keiner der drei WM-Klassen ein deutscher Pilot zum Fahrerfeld. Auch in diesem Jahr fehlt ein Lokalmatador. Allerdings gibt es positive Anzeichen, denn im Northern Talent Cup führen drei deutsche Talente das Gesamtklassement an.

Bradl und Tulovic unterstützen

Die vom ADAC, Honda und Rechteinhaber Dorna geförderte Rennserie für Nachwuchsfahrer gehört zum Rahmenprogramm an diesem Wochenende. Unterstützung erhalten die Piloten des Motorsport-Team Germany auch vom früheren Weltmeister Stefan Bradl und dem früheren Moto2-Fahrer Lukas Tulovic.

Mit Blick auf das bevorstehende Rennwochenende auf den Sachsenring hält Voss einen weiteren Besucherrekord indes für möglich. «Wenn das Wetter am Wochenende passt, schaffen wir vielleicht wieder eine neue Bestmarke», sagte er. 2024 kamen 252.826 Besucher an die Strecke.