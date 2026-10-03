JJ Peterka ist der Matchwinner für die Boston Bruins in Winnipeg. Bis kurz vor Schluss droht noch eine Niederlage.

Winnipeg (dpa) – Mit seinem Siegtor in der Verlängerung hat der deutsche Eishockey-Profi JJ Peterka den Boston Bruins einen lange nicht mehr möglich erscheinenden Auswärtssieg in der NHL gesichert. Beim 4:3 bei den Winnipeg Jets erzielte der 24 Jahre alte Angreifer nach 3:21 Minuten der Extraspielzeit das entscheidende Tor.

Es war der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel für die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Marco Sturm. Für die Verlängerung hatte zuvor Elias Lindholm gesorgt, der 1:38 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 für Boston ausglich. Dann gelang Peterka bei einem Konter sein zweiter Saisontreffer. Schon beim 3:0 zum Auftakt über die New York Rangers hatte der Neuzugang getroffen.