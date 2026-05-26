Personenzug im Bahnhof Nassau besprüht

Im Bahnhof Nassau/Lahn besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 60 qm. Die Tat ereignete sich am 24. Mai 2026, zwischen 1:00 und 7:40 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Nassau/Lahn (ots) -



Im Bahnhof Nassau/Lahn besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 60 qm.



Die Tat ereignete sich am 24. Mai 2026, zwischen 1:00 und 7:40 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell