Nassau/Lahn
Personenzug im Bahnhof Nassau besprüht

Symbolbild

dpa

Im Bahnhof Nassau/Lahn besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 60 qm. Die Tat ereignete sich am 24. Mai 2026, zwischen 1:00 und 7:40 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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Nassau/Lahn (ots) -

Im Bahnhof Nassau/Lahn besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 60 qm.

Die Tat ereignete sich am 24. Mai 2026, zwischen 1:00 und 7:40 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
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E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
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