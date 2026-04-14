Cochem
Personenzug im Bahnhof Cochem besprüht
Symbolbild
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dpa

Im Bahnhof Cochem besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 12.13. April 2026 einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 40 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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Cochem (ots) -

Im Bahnhof Cochem besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 12. - 13. April 2026 einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 40 qm.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
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