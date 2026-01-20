Personenzug im Bahnhof Cochem besprüht - mehr als 2.500 Euro Schaden

Im Bahnhof Cochem besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 50 qm. Festgestellt wurden die Farbschmierereien am 17. Januar 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

