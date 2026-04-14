Personenzug im Bahnbetriebswerk Trier besprüht

Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 60 qm. Die Tat ereignete sich vom 9. auf den 10. April 2026. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Trier (ots) -



Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 60 qm.



Die Tat ereignete sich vom 9. auf den 10. April 2026. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



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