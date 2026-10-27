Altenkirchen
Personenzug besprüht - mehr als 2.000 Euro Schaden
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Friso Gentsch dpa

Im Bahnhof Altenkirchen besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug der Hessischen Landesbahn auf einer Fläche von 25 qm. Festgestellt wurden die Verunreinigungen am 26. Oktober 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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Altenkirchen (ots) -

Im Bahnhof Altenkirchen besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug der Hessischen Landesbahn auf einer Fläche von 25 qm.

Festgestellt wurden die Verunreinigungen am 26. Oktober 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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