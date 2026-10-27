Personenzug besprüht - mehr als 2.000 Euro Schaden

Im Bahnhof Altenkirchen besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug der Hessischen Landesbahn auf einer Fläche von 25 qm. Festgestellt wurden die Verunreinigungen am 26. Oktober 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Altenkirchen (ots) -



Im Bahnhof Altenkirchen besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug der Hessischen Landesbahn auf einer Fläche von 25 qm.



Festgestellt wurden die Verunreinigungen am 26. Oktober 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



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