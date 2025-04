Berlin (dpa/tmn) – Nach den ersten Grillabenden der Saison freuen sich viele über Anregungen, die etwas Abwechslung bei den Beilagen versprechen. Wie wäre es dabei mit Spargel? Praktischerweise kann man die Stangen entweder in der Pfanne oder gleich mit auf dem Grill braten. Das Edelgemüse passt dabei toll zu Hühnchen oder auch zu Fisch. Uns schmeckt es sowohl warm als auch kalt.

Dem passenden Ranchdip habe ich in diesem Fall einen kleinen Twist gegeben und gehackte Kapern hinzugefügt. Sie harmonieren so richtig gut zum Spargel.

Die eingelegten roten Zwiebeln sind mein neu entdecktes Allroundtalent in der Küche. Sie sind super schnell gemacht und peppen (fast) jedes Essen so richtig auf. Dafür werden rote Zwiebeln mit heißem Essig-Zucker-Sud übergossen und färben sich dadurch so herrlich pink.

Zutaten für ein Bund Spargel mit Burrata und Ranchdip:

1 Bund grüner Spargel (500g)

1 Bio-Zitrone

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

Salz, Pfeffer

1 EL Olivenöl

Burrata

Ranchdip:

150 g griechischer Joghurt 2%

1 TL getrockneter Dill

1 TL getrocknete Petersilie

1 TL getrockneter Schnittlauch

2 TL Kapern

15 g geriebener Parmesan

Salz

Zubereitung:

1. Den grünen Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden.

2. Das Olivenöl in die Pfanne geben und erhitzen.

3. Den Spargel in die Pfanne geben und mit mittlerer Hitze braten, bis er leicht braun und weich wird. Alternativ quer auf den Grill legen.

4. Die Bio-Zitrone heiß waschen, abtrocknen und mit einer feinen Reibe Zitronenzesten abreiben. Zur Seite stellen.

5. Die Zitrone in Scheiben schneiden und mit Rosmarin und Thymian zum Spargel in die Pfanne geben und mitbraten (oder über die Stangen träufeln und legen), anschließend den Spargel mit Salz und Pfeffer würzen.

6. Für den Dip Joghurt in eine Schüssel geben, Gewürze dazugeben und unterrühren.

7. Die Kapern grob hacken und mit dem geriebenen Parmesan zum Joghurt geben.

8. Dip kräftig mit Salz würzen.

9. Den Burrata aus der Packung holen und abtropfen lassen.

10. Den Spargel auf einen Teller legen, den Burrata leicht zerzupfen und obendrauf legen. Mit den Zitronenzesten bestreuen. Dazu den Dip servieren.

Optional: Dazu passen perfekt eingelegte rote Zwiebeln.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/