Der deutsche Eishockey-Star führt Edmonton in der NHL in die Verlängerung, die Siegesserie reißt trotzdem. Ein Mitspieler trägt sich in die Geschichtsbücher der Oilers ein.

Newark (dpa) – Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL erstmals nach drei Siegen wieder eine Niederlage einstecken müssen. Draisaitl rettete dem Team aus Kanada beim 3:4 nach Penaltyschießen bei den New Jersey Devils aber immerhin einen Punkt. Sein Teamkollege Ryan Nugent-Hopkins feierte derweil einen besonderen Meilenstein in der nordamerikanischen Profiliga.

Die Oilers waren mit einer 1:0-Führung in die erste Drittelpause gegangen, ließen im zweiten Abschnitt aber drei Gegentore in acht Minuten zu. Stürmer Nugent-Hopkins, der mit seinem 1.038. Einsatz für Edmonton einen Franchise-Rekord aufstellte, stellte kurz darauf den Anschluss her, bevor Draisaitl während einer Überzahlsituation im Schlussdrittel mit seinem 13. Saisontor ausglich. Damit hatten die Gäste zumindest einen Punkt sicher.

In der Verlängerung passierte nichts mehr, anschließend hielt Star-Goalie Connor Hellebuyck bei seinem Heim-Debüt für die Devils drei Penalties, darunter auch den von Draisaitl. Edmonton bleibt mit 25 Punkten nach 16 Spielen aber das beste Team der Western Conference, in der Nacht auf Freitag geht es mit einem Heimspiel gegen die Anaheim Ducks weiter.

Für ein besonderes Highlight sorgten die Winnipeg Jets, die bei den Montreal Canadiens zweieinhalb Minuten vor dem Ende bereits 0:4 zurücklagen, um nach einer spektakulären Aufholjagd aber doch noch mit 5:4 nach Verlängerung zu gewinnen.