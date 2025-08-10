Die deutschen Hockey-Herren dürften den Einzug ins Halbfinale bei der EM schaffen. Nach dem Sieg gegen Frankreich reichte es gegen England noch zu einem Remis.

Mönchengladbach (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren haben den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale bei der Heim-Europameisterschaft verpasst. Nach dem Auftaktsieg gegen Frankreich (3:2) rettete der Weltmeister im zweiten Gruppenspiel gegen den stärksten Vorrundengegner England noch ein 1:1 und kann nun aber mit einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Polen am Dienstag (19.30 Uhr/Magenta TV) den Einzug in die Vorschlussrunde besiegeln.

Möglicherweise reicht sogar ein Remis gegen die Polen, die ihre ersten beiden Gruppenspiele verloren haben. Vor 8.200 Besuchern im Mönchengladbacher Hockey-Park lieferten sich beide Teams eine spannende und kampfbetonte Partie mit starken Abwehrreihen. Nach dem Führungstreffer der Engländer durch einen sehenswerten Schuss von James Gall (45. Minute) gelang Gonzalo Peillat (52.) nach einer Strafecke noch der Ausgleich für die DHB-Auswahl.