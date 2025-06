Pegula holt Titel bei Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg

Beim stark besetzten WTA-Turnier in Bad Homburg setzt sich Jessica Pegula aus den USA im Traumfinale gegen die Polin Iga Swiatek durch. Doch nicht nur die Siegerin kann mit der Woche zufrieden sein.

Bad Homburg (dpa) – Die Weltranglistendritte Jessica Pegula hat die Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg gewonnen. Die US-Amerikanerin entschied das hochkarätig besetzte Tennis-Finale gegen die fünfmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Iga Swiatek aus Polen mit 6:4, 7:5 für sich. Nach 1:46 Stunden verwandelte Pegula bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad Celsius ihren ersten Matchball.

Der Sieg bei dem Rasenturnier in Bad Homburg bringt der 31-Jährigen nicht nur rund 142.000 Euro und 500 Weltranglistenpunkte ein. Pegula sammelte auch Selbstvertrauen für den am Montag beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon. Pegula gehört bei dem berühmtesten Tennisturnier der Welt zu den Titelanwärterinnen.

Auch Swiatek in guter Form für Wimbledon

Swiatek, die ihre Grand-Slam-Titel bislang auf Sand oder Hartplatz gewonnen hat, verpasste ihren ersten Turniersieg auf Rasen zwar knapp. Nach ihren Leistungen in Bad Homburg zählt sie aber auch zu den Favoritinnen in Wimbledon.

Für die deutschen Spielerinnen verlief das Turnier enttäuschend. Sowohl Tatjana Maria als auch Laura Siegemund waren schon in der ersten Runde ausgeschieden. Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys musste in der Qualifikation wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgeben.