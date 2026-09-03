Tennis-Weltranglistenerste
Partys vor den US Open? Sabalenka schimpft über Journalisten
US Open
Aryna Sabalenka will bei den US Open den dritten Titel in Serie holen.
Adam Hunger. DPA

Sportlich erlebte die Tennis-Weltranglistenerste zuletzt eine ungewohnt schwierige Zeit. In New York stehen auch ihre Aktivitäten abseits des Platzes im Fokus – was sie gar nicht gut findet.

Lesezeit 1 Minute

New York (dpa) – Die wiederholte Frage zu ihrem angeblichen Partyleben hat die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka schwer erzürnt und zu Journalisten-Kritik veranlasst. «Ihr seid wie ein Witz. Partys, Spaß, warum sagt ihr so etwas überhaupt? Warum denkt ihr überhaupt daran?», schimpfte die 28-Jährige nach ihrem Drittrundeneinzug bei den US Open.

Ein Reporter hatte in der Pressekonferenz erwähnt, dass es in der Woche vor dem Grand-Slam-Turnier in New York viele Partys und Spaß gegeben habe. Bevor er seine Frage an Sabalenka beenden konnte, unterbrach diese ihn. «Was für eine Frage ist das? Nur weil ich einige Aktivitäten mit Marken gepostet habe, denkt ihr, dass ich Party mache und nicht trainiere», sagte die Titelverteidigerin, die zuvor Polina Jazenko aus Russland mit 6:1, 6:1 bezwungen hatte.

Seit einem halben Jahr keinen Titel

Nach einem kurzen Dialog, in dem der Journalist betonte, Sabalenka nicht unterstellen zu wollen, zu viele Partys zu feiern, schloss sie mit dem Satz: «Denkt, bevor ihr etwas sagt.» Bereits nach ihrem Erstrundenspiel hatte sie bei diesem Thema kurz angebunden reagiert und gefragt: «Warum denkt ihr, dass ich in der Woche vor dem Turnier nicht auf Tennis fokussiert war?»

Sabalenka durchlebt aktuell eine sportliche Durststrecke, sie wartet seit einem halben Jahr auf einen Titelgewinn. Bei den US Open strebt sie den dritten Triumph in New York nacheinander an. In der dritten Runde geht es für die Dominatorin im Frauentennis der vergangenen Jahre gegen Kamilla Rachimowa aus Usbekistan.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-624881/1

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