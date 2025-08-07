Gerade Singles sind im Urlaub Avancen nicht abgeneigt. Aber den nächsten Partner finde man auf Reisen eher nicht, sagt eine Expertin - und rät speziell Frauen, auf was sie beim Flirten achten sollten.

Chur (dpa/tmn) – Wer als Single allein auf Reisen geht, begegnet oft auch anderen Singles. Wäre es da nicht naheliegend, den Urlaub gleich auch als Partnersuche zu nutzen?

Beziehungscoach Margret Marincolo ist da skeptisch. «Urlaub ist eine Pause vom Alltag und eine Pause ist nicht die Realität. In ihr verhalten sich Menschen anders als gewöhnlich. Das verleitet dazu, in einen Flirt mehr hineinzuinterpretieren, als der tatsächlich bedeutet», erklärt die Autorin von «Das Liebeskummerspiel» und «Werde Dating-Master».

Verstand arbeitet im Urlaub auf Sparflamme

Auf Reisen lasse man sich und sei oft kontaktfreudiger. Der Verstand dagegen arbeite eher auf Sparflamme, man wolle nicht groß reflektieren und den anderen auch nicht unbedingt ohne rosarote Brille betrachten. Dem Verstand Vorrang zu geben, ist aber laut Marincolo entscheidend, wenn eine dauerhafte Partnerschaft das Ziel ist.

Entscheidung für Partnerschaft fällt erst im Alltag

Für die Partnerschaftsexpertin ist ein Urlaub also nur bedingt für die Suche nach einem echten Partner geeignet. Sie empfiehlt, ihn als Möglichkeit für ein paar unverbindliche Dates zu sehen. Ob es dann später doch ernst wird, das könne erst nach der Auszeit entschieden werden. Deshalb sollten die Treffen während des Urlaubs eher kurz gehalten werden.

Das rät die Expertin speziell Frauen mit echten Absichten – 7 Tipps:

Margret Marincolo empfiehlt Frauen, sich bereits beim Kennenlernen klar zu werden, was ihr Ziel ist: Flirt oder Partnerschaft. Um nicht in die Sex-Falle zu tappen, sollte Frau besser bei den Treffen nur wenig Alkohol trinken. Wenn eine alleinreisende Frau dennoch nicht ausschließt, auch fern von der Heimat einen echten Partner zu finden, müsse sie den Mut aufbringen, den Mann mit genau diesem Ziel zu konfrontieren. Dabei sollte sie auch eine Ablehnung einplanen und sie nicht persönlich nehmen, so Marincolo. Hat auch ER ernste Absichten, empfiehlt Coachin Marincolo IHR ein Action-Date zu organisieren. Bei dem könne man das Verhalten seines Gegenübers beobachten. Vielleicht gibt es ja einen Escape-Room? Ansonsten verabredet man sich zu einem Spiel für zwei, etwa Tennis, Squash, Dart oder Billard. Für die Gespräche rät die Expertin zu normalen Themen, statt nur um die nächste Party im Hotel-Club zu kreisen. Schwierig, aber sehr wichtig sei es, nicht allzu viel Zeit mit dem neuen Schwarm zu verbringen. Marincolos Faustregel: Triff den Mann nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen. Dann nämlich habe man schnell das Gefühl, der sei der ultimative Seelenpartner, obwohl man ihn überhaupt noch nicht kennt. «Eine gemeinsame Zukunft entsteht durch Dates im Alltag, in denen beide auch Probleme haben und nicht nur Leichtigkeit dominiert», so Marincolo. Zu viel Romantik sei eher Naivität und ende meist in Frustration. Und noch ein Sex-Tipp der Expertin: Lassen Sie sich mit Sexualität Zeit bis nach dem Urlaub. Falls man unbedingt Sex haben will, sollte man es als Abenteuer sehen und nicht als Garant für das nächste Date.