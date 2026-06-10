Serena Williams feiert ihr spektakuläres Comeback im Doppel – doch nach einem Sturz ihrer Partnerin im Einzel ist das nächste Match plötzlich fraglich. Profitiert Laura Siegemund?

London (dpa) – Serena Williams' zweiter Auftritt bei ihrem aufsehenerregenden Comeback steht auf der Kippe. Ihre Doppelpartnerin, die kanadische Tennisspielerin Victoria Mboko, verletzte sich in ihrem Einzel im Londoner Queen's Club bei einem Sturz am Knie und musste aufgeben.

US-Topstar Williams (44) hatte am Dienstagabend ihr Comeback nach fast vier Jahren Pause gegeben und gemeinsam mit Mboko (19) einen Sieg gefeiert. Mit 7:6 (7:2), 6:2 setzte sich das Duo gegen die an Position drei gesetzte Paarung Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) durch.

Was bedeutet die Blessur für Laura Siegemund?

Am Donnerstagabend soll die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Williams mit Mboko auf die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund und deren kanadische Partnerin Leylah Fernandez treffen. Doch dieser Auftritt ist nun ungewiss. Im Achtelfinale der Einzel-Konkurrenz rutschte Mboko gegen die Tschechin Karolina Pliskova aus, griff sich sofort ans Knie und gab auf, ohne einen weiteren Punkt zu spielen.

Siegemund würde davon profitieren, sollten Williams und Mboko nicht antreten können. Im Einzel verlor die Metzingerin ihr Achtelfinale gegen die amerikanische Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova klar mit 1:6, 3:6.