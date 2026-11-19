Kaum eine Sportart entwickelt sich gerade in Deutschland so rasant wie Padel. Überall entstehen neue Plätze. Auch im Tennis verfolgt man die Entwicklung mit großem Interesse.

Hamburg (dpa) – Während Tennisstar Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin aktuell um den Titel des inoffiziellen Weltmeisters kämpft, steigt in Oberhausen ein anderes spannendes Event, auf das die Augen gerichtet sind. Bei der Promi Padel-WM kämpfen ehemalige Fußball-Stars wie Mats Hummels oder Christoph Kramer sowie frühere Tennisprofis wie Andrea Petkovic und Tommy Haas um den Titel. ProSieben überträgt live und macht damit deutlich, welchen Stellenwert die Trendsportart Padel inzwischen in Deutschland hat.

Was ist Padel?

Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Gespielt wird im Doppel, der Platz ist von Glaswänden umgeben, die Teil des Spiels sind. Gespielt wird mit einem Schläger, der anders als beim Tennis nicht besaitet ist.

Wie populär ist Padel in Deutschland?

Padel erlebt seit ein paar Jahren einen richtigen Boom. Die Zahl der aktiven Spielerinnen und Spieler hat sich in den vergangenen Jahren fast verdreifacht. Nach Angaben des Deutschen Padel Verbandes spielen rund 150.000 Menschen mindestens einmal die Woche Padel. 500.000 spielen gelegentlich.

Überall in Deutschland entstehen neue Anlagen. Aktuell gibt es an ungefähr 430 Standorten rund 2400 Courts. Neben Plätzen auf Vereinsanlagen sind vor allem viele kommerzielle Anbieter auf den Zug aufgesprungen und haben in ihren Hallen Squash- oder auch Tennisplätze durch Padel-Courts ersetzt. Der Vorteil: Auf einem Tennisplatz kann man zwei bis drei Padelplätze errichten.

Warum ist Padel gerade so beliebt?

«Die Schwelle, Padel zu spielen, ist einfach sehr niedrig», sagt DPV-Geschäftsführerin Stefanie Steible. Es gibt viele verschiedene Portale, auf denen man sich anmelden und einen Platz und Gegner buchen kann. «Es ist kurzweilig und sehr kommunikativ. Das spricht die Leute an. Egal in welcher Stadt man gerade ist, man kann fast überall Padel spielen.»

Wo hat der Padel-Sport seinen Ursprung?

Padel wurde vor mehr als 50 Jahren in Mexiko erfunden. Danach entwickelte sich die Sportart in Südamerika, vor allem in Argentinien, rasant. In Europa ist Spanien die Vorreiter-Nation. Dort ist Padel längst ein Massenphänomen und hinter Fußball die populärste Sportart. Rund sechs Millionen Menschen spielen in Spanien Padel. Auch deshalb sind Spielerinnen und Spieler aus Spanien und Südamerika in den Weltranglisten dominierend.

Gibt es auch deutsche Padel-Topspieler?

Was den Leistungssport angeht, hinkt Deutschland der Entwicklung noch hinterher. Immerhin haben sich zuletzt erstmals sowohl Frauen als auch Männer für die WM qualifiziert. Als beste deutsche Spielerin belegt Victoria Kurz aktuell Platz 60 der Weltrangliste.

«Es wäre wünschenswert, wenn wir die Lücke irgendwann schließen können. Jede Sportart braucht ein Zugpferd, um in der Öffentlichkeit richtig wahrgenommen zu werden», sagt Steible. «Doch bis dahin dauert es wohl noch etwas.»

Verdrängt Padel irgendwann Tennis?

Davon gehen sie beim Deutschen Tennis Bund nicht aus. Allerdings verfolgen die Verantwortlichen die Entwicklung sehr genau. Schließlich setzen vor allem immer mehr kommerzielle Anbieter auf die Trendsportart und wandeln Tennis- in Padel-Plätze um. Auch in einigen Vereinen ist das der Fall, sodass besonders im Winter mancherorts die Kapazitäten für Tennisspieler knapp werden können.

Derzeit gibt es in Deutschland noch parallele Strukturen. Der Deutsche Padel Verband vertritt die Sportart international und ist Mitglied im Weltverband. Der DTB ist national zuständig und vertritt Padel im Deutschen Olympischen Sportbund.

«Es ist wichtig, die positive Entwicklung im Padel in die Struktur unserer Tennisvereine zu integrieren», sagte Peter Mayer, der im Verband für Padel zuständige Vorstand. «Nur so kann auch eine nachhaltige Nachwuchsarbeit gelingen. Das wird über kommerzielle Anbieter nicht klappen.»