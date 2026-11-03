Sie hält den Rekord für die schnellste Transatlantikpassage. Vor der Küste Floridas findet die «SS United States» nun eine neue, rekordverdächtige Bestimmung unter Wasser.

Destin (dpa/tmn) - Vor der Westküste Floridas ist ein Rekord-Passagierschiff im Golf von Mexiko versenkt worden. Nach Angaben des Okaloosa Countys soll das gut 300 Meter lange Schiff zum weltgrößten künstlichen Riff werden.

Um den seit Jahrzehnten außer Dienst gestellten Ozeanriesen zu versenken, wurden mehr als 400 Bullaugen entfernt und Löcher ins Deck geschnitten, wie «CBS News» berichtet. Dadurch konnte Wasser eindringen - auf Videos war zu sehen, wie das Schiff seitlich geneigt langsam volllief und rund 22 nautische Meilen (rund 41 Kilometer) südwestlich der Küstenstadt Destin sank.

Auf YouTube wurden die letzte Fahrt und das Versinken live übertragen. Während der insgesamt zehn Stunden schalteten sich Hunderttausende Nutzer zu und kommentierten teils emotional. Einer schrieb: «Mögest du niemals vergessen werden. Danke für deinen Dienst.»

Die SS United States hatte bei ihrer Premierenfahrt 1952 den Atlantik in Rekordzeit überquert: Sie brauchte für die Passage von New York ins englische Southampton drei Tage, 10 Stunden und 40 Minuten - mit knapp 66 km/h (an die 36 Knoten) im Durchschnitt. Der Rekord hat noch heute Bestand.

Nach nur 17 Jahren, in denen das Schiff auch vielfach Bremerhaven anfuhr, wurde es 1969 außer Dienst gestellt. Pläne zur Restaurierung scheiterten immer wieder an hohen Kosten. 2024 kaufte das Okaloosa County das Schiff mit dem Plan, es zu versenken, damit es als künstliches Riff dienen kann.

Lebensraum und Tauchrevier

Es soll einerseits Lebensraum für Meerestiere werden, andererseits aber vor allem auch Taucher aus aller Welt anlocken und so den Tourismus ankurbeln. Nach Angaben des Tourismusbüros der Region Destin-Fort Walton Beach im Okaloosa County wird das Wrack in rund 55 Meter Tiefe auf Grund liegen. Das Oberdeck soll aber schon in etwa 16 bis 18 Meter Wassertiefe beginnen, sodass es «Taucher aller Zertifizierungsstufen» erreichen können.

An Land ist ein Museum zum Schiff geplant. Destin liegt an der Golfküste Floridas, gut 250 Kilometer westlich von Tallahassee.

Dass Schiffe absichtlich versenkt werden, um als Riff zu dienen, ist nicht ungewöhnlich. Allein vor der Küste Floridas finden sich Dutzende, darunter der einstige Flugzeugträger «USS Oriskany», der seit 2006 südlich von Pensacola auf dem Meeresgrund liegt - nicht weit weg von der Stelle, an der die «SS United States» versenkt wurde.