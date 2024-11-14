Ihr Ostergewinnspiel mit vielen Überraschungen! Jetzt anrufen und attraktive Tagespreise gewinnen.

So geht’s:

Finden Sie die Anzeige mit dem weißen Osterhasen, rufen Sie an oder schreiben Sie eine SMS und nennen Sie uns den Namen unseres Gewinnspielpartners (Firmenname der gekennzeichneten Anzeige).

Jeder Anruf und jede SMS ist eine Gewinnchance!

Jetzt anrufen und den Tagespreis gewinnen.

Telefon: 0 13 78/78 05 90*

Oder per SMS – Senden Sie das Kennzeichen RZOGS, den Firmennamen der gekennzeichneten Anzeige und Ihre Adresse an: 99699*

Jeder Anruf und jede SMS ist eine Gewinnchance.

* 0,50 € / Anruf oder SMS aus allen deutschen Netzen

Der Gewinner/die Gewinnerin wird unter den Teilnehmern mit dem richtigen Lösungswort ausgelost und telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich damit einverstanden, mit Namen (und ggf. Foto) in der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben (auch online und E-Paper) veröffentlicht zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Einlösbar bei den Gewinnspiel-Partnern.

Die Teilnahmebedingungen zu unserem Gewinnspiel finden Sie hier!