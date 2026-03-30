Beim Backen gehört Naschen für viele dazu. Doch genau das kann gesundheitliche Risiken bergen – selbst bei scheinbar harmlosen Zutaten. Worauf Verbraucher zur Osterzeit achten sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Manchmal passiert es ganz unbewusst: Schon hat man Teig vom Rührstab geschleckt. Oder das Kind hat beim gemeinsamen Backen den Finger schneller in den Teig gesteckt und in den Mund geschoben, als man reagieren kann. Kann ja nicht so schlimm sein, oder?

Das sieht das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) anders: «Damit das gemeinsame Osterbacken eine ungetrübte Freude bleibt, sollte auf das Naschen von rohem Teig verzichtet werden», rät es.

Wer zu Ostern etwa Kuchen, Hefezöpfe oder ein traditionelles Osterlamm backt, achtet besser auf grundlegende Küchenhygiene.

Bakterien in Backmischungen, Mehl und Fertigteigen

Backmischungen und Fertigteige können laut BVL ebenso wie Mehle (zum Beispiel Weizen-, Roggen-, Dinkel- oder Buchweizenmehl) mit sogenannten STEC-Bakterien verunreinigt sein. Die Abkürzung STEC steht dabei für bestimmte Varianten des Darmbakteriums Escherichia coli (E.coli), die sogenannte Shigatoxine bilden. Diese Giftstoffe können beim Menschen Magen-Darm-Erkrankungen auslösen.

Die Mikroorganismen gehören dem Bundesamt zufolge zu den größten Verursachern bakterieller Durchfallerkrankungen in Deutschland und wurden bei der amtlichen Lebensmittelüberwachung in Deutschland wiederholt in Mehl, Backmischungen und Teigproben nachgewiesen.

Teig vollständig erhitzen

Neben STEC können auch Salmonellen beim Umgang mit rohem Teig zum Problem werden. Damit können etwa frische Eier verunreinigt sein. Die Kontrollprogramme der Lebensmittelüberwachung zeigen laut BVL zwar, dass Eier nur selten mit potenziell krankmachenden Bakterien verunreinigt sind. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher aber auch hier die üblichen Hygienemaßnahmen befolgen.

Das heißt: Bevor man sich einen Teig schmecken lässt, sollte er gebacken werden. Bakterien wie STEC oder Salmonellen werden erst dadurch abgetötet. Laut BVL muss das Lebensmittel dazu an allen Stellen mindestens für zwei Minuten gründlich auf 70 Grad Celsius erhitzt werden.