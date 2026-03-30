Hamburg (dpa/tmn) – Mit einem Osterfeuer stimmen sich viele auf das Fest ein. Wer dazu vorab Holz sammelt und anhäuft, sollte wissen: Mäuse, Igel, Kröten und andere kleine Wildtiere suchen gern Schutz in Laub- und Holzhaufen.
Deshalb gilt: Das Holz am besten erst kurz vor dem Anzünden aufschichten. Gesammeltes Holz, das schon länger bereitliegt, sollte man vorher umschichten. Danach vom Holzhaufen entfernen und eine Stunde warten. So haben Wildtiere die Chance zu flüchten. Während der Wartezeit den Randbereich kontrollieren, rät die Tierschutzstiftung Vier Pfoten.
Lieber keine Lichter aufstellen
Auf künstliche Beleuchtung in der Nähe des Feuers sollte man verzichten, um keine weiteren Tiere anzulocken. Den Brennplatz am besten markieren oder umzäunen, um etwa Hunde fernzuhalten. Generell gilt: Lieber kleinere Feuer machen, die gut überschaubar und leicht zu kontrollieren sind.
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