Winterspiele in Frankreich
Organisationschef für Olympia 2030 zurückgetreten
Edgar Grospiron
Edgar Grospiron, der Organisationschef für Olympia 2030, hat nach anhaltenden Querelen hingeschmissen. (Archivbild)
Peter Kneffel. DPA

Nach anhaltenden Konflikten zieht sich Organisationschef Edgar Grospiron von den Olympischen Winterspielen 2030 zurück. Wie geht es weiter?

Lesezeit 1 Minute

Décines-Charpieu (dpa) – Nach anhaltenden Querelen ist der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich, Edgar Grospiron, von seinem Amt zurückgetreten. Das Exekutivbüro der Winterspiele habe die Entscheidung Grospirons zur Kenntnis genommen, teilte das Organisationskomitee mit. Der Schritt sei «Teil eines bewusst gewählten, gut organisierten und verantwortungsvollen Übergangs im Interesse des Projekts und seiner Leitung.»

Wie die Zeitung «Le Monde» berichtete, sei der ehemalige Olympiasieger im Freestyle-Skifahren mit seinem Managementstil angeeckt und habe das Vertrauen bis hin in die Regierung verloren.

Zerstrittenes Organisationskomitee

Über längere Zeit hatten interne Streitigkeiten und Personalquerelen dem Organisationskomitee zu schaffen gemacht. Im Februar war Generaldirektor Cyril Linette nach «unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten» mit Grospiron zurückgetreten.

Grospirons Rücktritt folgt auf das Ausscheiden von drei anderen Führungskräften aus dem zerstrittenen Organisationskomitee. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. September soll nun die Übergangszeit bis zur Ernennung eines neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin für die Winterspiele geregelt werden, hieß es.

Nach den Sommerspielen in Paris 2024 finden die Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen statt. Dort wurden bereits Winterspiele in Chamonix (1924), Grenoble (1968) und Albertville (1992) veranstaltet.

© dpa-infocom, dpa:260910-930-666679/1

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