Frankreich
Olympische Winterspiele 2030: Lyon statt Nizza
Lyon: Schlemmen auf den Spuren eines Jahrhundertkochs
Nun sollen 2030 die Disziplinen Eishockey, Eiskunstlauf, Curling, Shorttrack in Lyon stattfinden.
Sebastian Gollnow. DPA

Die Olympiapläne für 2030 nehmen eine Wendung: Die Eissport-Wettbewerbe sollen nicht mehr in Nizza, sondern in Lyon stattfinden. Als Grund wird die Ablehnung einer temporären Eissporthalle genannt.

Lesezeit 1 Minute

Paris (dpa) – Ursprünglich sollte die südfranzösische Stadt Nizza die Eissport-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2030 ausrichten (Eishockey, Eiskunstlauf, Curling, Shorttrack). Nun sollen die Disziplinen voraussichtlich in Lyon gebündelt werden.

Die in Nizza geprüften Lösungen seien nicht tragfähig gewesen, erklärte das Organisationskomitee in einer Pressemitteilung. Lyon erscheine daher als geeignetster Standort, um die Eissportarten – mit Ausnahme des Eisschnelllaufs – zentral auszurichten.

Auslöser der Neuausrichtung ist unter anderem die Entscheidung des im März gewählten konservativen Bürgermeisters Éric Ciotti, sich gegen den Bau einer temporären Eissporthalle im Stadion der Stadt zu stellen.

Laut Organisationskomitee machte die fehlende Alternative in der Region Süd sowie der Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der Fachverbände nach einem einheitlichen «Eis-Cluster» eine Neuverteilung der Wettbewerbe notwendig.

Ciotti steht der rechtspopulistischen Partei «Rassemblement National» nahe. Der Politiker kritisierte die Entscheidung und kündigte an, eine parlamentarische Untersuchungskommission einzusetzen, um die Angelegenheit aufzuklären.

© dpa-infocom, dpa:260530-930-151273/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren