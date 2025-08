Dresden (dpa) – Darja Varfolomeev hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik den Titel im Mehrkampf zurückerobert. Die Olympiasiegerin, die sich im Vorjahr Margarita Kolosov aus Potsdam geschlagen geben musste, siegte in Dresden mit 120,950 Punkten. Damit sicherte sich die 18-Jährige zum dritten Mal seit 2022 Gold im Vierkampf aus Reifen, Ball, Band und Keulen.

Zweite wurde ihre Schmidener Vereinskollegin Anastasia Simakova mit 113,800 Zählern. Rang drei erkämpfte sich Viktoria Steinfeld (Schmiden) mit 109,900 Punkten. Die Olympia-Vierte Kolosov blieb mit 109,450 Zählern als Vierte außerhalb der Medaillenränge.

Varfolomeev war an allen vier Geräten die Beste und erzielte mit 31,500 Punkten für ihre Keulen-Darbietung die höchste Note des Tages. An diesem Samstag hat die aktuelle Europameisterin mit dem Band die Chance, wie bei den deutschen Meisterschaften 2023 in Düsseldorf und bei den folgenden Weltmeisterschaften in Valencia alle fünf Titel zu gewinnen.