Warna (dpa) – Darja Varfolomeev hat trotz gesundheitlicher Probleme vier von fünf Finals bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Warna erreicht. Am zweiten Tag der Ausscheidungen qualifizierte sich die 19 Jahre alte Olympiasiegerin aus Schmiden für den Endkampf der besten Acht mit dem Band sowie das Finale im Mehrkampf an diesem Samstag. Bereits zum Auftakt der Titelkämpfe hatte sich Varfolomeev für die Medaillenrunde mit dem Reifen und dem Ball am Sonntag qualifiziert.

Lediglich mit den Keulen findet die Medaillenvergabe ohne die Ausnahme-Gymnastin statt. Durch zwei Geräteverluste kam sie mit 28,150 Punkten nicht unter die besten Acht. «Gestern lief es ganz gut und ohne Geräteverlust. Heute ging es mir zwar besser, aber mir fehlte die Energie. Die Keulenübung lief leider nicht gut, mit zwei Geräteverlusten bin ich sehr unzufrieden», sagte Varfolomeev, die auch in ihrer Darbietung mit dem Band noch Luft nach oben sieht.

Varfolomeev: «Habe kaum schlafen können»

Die 19-Jährige war angeschlagen in die EM gegangen. «Vor dem ersten Tag der Qualifikation ging es mir in der Nacht gar nicht gut und ich habe kaum schlafen können», berichtete sie. Sie habe trotzdem versucht, alles zu geben, weil es in der Teamwertung auch um Startplätze für die Heim-WM im August in Frankfurt/Main gehe. Sie hoffe, dass «ich dann im Mehrkampffinale erholt bin und top performen kann».