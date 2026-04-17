Mit einer Zeit von 1:55,85 Minuten unterbiete Lukas Märtens den deutschen Rekord über 200 Meter Rücken. Für welche Strecken er beim Bergen Swim Festival noch plant.

Bergen (dpa) – Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat einen 14 Jahre alten deutschen Rekord verbessert. Der 24-Jährige schwamm beim Bergen Swim Festival über 200 Meter Rücken in 1:55,85 Minuten zwei Hundertstelsekunden schneller als Jan-Philip Glania im Jahr 2012. Märtens erfüllte so in Norwegen ohne Probleme die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften in Paris im Sommer.

In den kommenden Tagen tritt er in Skandinavien noch über 200 und 400 Meter Freistil an. Über 400 Meter holte der Sportler vom SC Magdeburg bei den Sommerspielen in Paris 2024 ebenso Gold wie bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Singapur.