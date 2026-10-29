Bewerberstadt ausgewählt
Olympia-Rivale für München: Südafrika will Spiele in Durban
Olympische Ringe
Wird Olympia 2036 oder 2040 erstmals nach Afrika vergeben? (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

München hat im Kampf um die Austragung von Olympia 2036 sechs Rivalen. Einer davon legt sich jetzt auf eine Stadt als Kern der Bewerbung fest.

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München/Durban (dpa) – Südafrika bewirbt sich mit Durban und nicht mit den größten Städten Johannesburg oder Kapstadt für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040. Die Stadt an der Ostküste tritt damit unter anderem gegen München an, das die Sommerspiele in jenen Jahren – oder in 2044 – nach Deutschland holen will. Wie das Nationale Olympische Komitee Südafrikas mitteilte, soll Durban das Zentrum der Bewerbung sein. Allerdings könnten auch andere Städte noch in das Konzept involviert werden.

Die Olympischen Spiele fanden noch nie auf dem afrikanischen Kontinent statt, von dem die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry (Simbabwe) kommt. Neben München und nun Durban in Südafrika bewerben sich auch Indien mit der Millionenstadt Ahmedabad, Südkorea mit der Region Jeonbuk, Istanbul in der Türkei, die ungarische Hauptstadt Budapest und Katar um die Spiele. Bis Ende Oktober müsse alle Interessenten ihre Bewerbung offiziell beim IOC einreichen.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-911506/1

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