Die komplett ohne Topstars angetretenen Los Angeles Lakers kassieren die nächste Abfuhr von Meister Oklahoma City. Vom deutschen Duell zwischen Maxi Kleber und Isaiah Hartenstein ist wenig zu sehen.

Los Angeles (dpa) – Die stark ersatzgeschwächten Los Angeles Lakers haben in der NBA die nächste deftige Niederlage einstecken müssen. Ohne die verletzten Stars Luka Doncic, LeBron James und Austin Reaves setzte es gegen die Oklahoma City Thunder ein 87:123. Während der Titelverteidiger aus Oklahoma City mit dem sechsten Sieg in Serie seine Tabellenführung ausbaute, drohen die Lakers im Endspurt der Saison noch auf Platz fünf abzurutschen.

Wie schon in der vergangenen Woche, als Los Angeles nur knapp an der höchsten Niederlage der Franchise-Geschichte vorbeigeschrammt war, bot sich den Zuschauenden ein einseitiges Bild. Shai Gilgeous-Alexander und seine Thunder dominierten die dezimierten Gastgeber in allen Bereichen und sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse (65:47). Mit 40 Punkten Vorsprung setzte sich Mitte des Schlussviertels dann auch der letzte Stammspieler der Gäste auf die Bank.

Gilgeous-Alexander verlängert Rekordserie

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein blieb in zehn Minuten ohne einen Punkt, sammelte aber fünf Rebounds, zwei Assists und einen Steal für OKC, das in Gilgeous-Alexander seinen besten Scorer hatte. Der Guard erzielte 25 Punkte und baute seinen NBA-Rekord an Spielen mit mindestens 20 Zählern in Folge auf unglaubliche 139 Partien aus. Für die Lakers holte Hartensteins Landsmann Maxi Kleber zwei Zähler sowie je einen Rebound und Assist, Rui Hachimura war mit 15 Punkten bester Werfer.