Eva Lys ging als klare Außenseiterin in ihr Zweitrundenspiel bei den US Open. Die erhoffte Überraschung gegen die French-Open-Siegerin aus Russland gelingt ihr nicht.

New York (dpa) - Eva Lys ist als letzte verbliebene deutsche Tennisspielerin bei den US Open ausgeschieden und hat dabei phasenweise eine Lehrstunde erhalten. Die Weltranglisten-98. unterlag der russischen French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa in 63 Minuten mit 0:6, 2:6 und blieb vor allem im ersten Satz chancenlos. Damit war für Lys wie bereits 2025 und 2023 in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York Schluss.

«Das war tatsächlich ein schlechter Satz, das muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr schlecht in das Spiel gekommen», sagte Lys über den ersten Durchgang. Anschließend habe sie ihrer Gegnerin zumindest noch einen Kampf geboten. «Es ist ein Prozess für mich und ich gehe hier erhobenen Hauptes raus.»

Zum Anfang des Jahres war die Hamburgerin noch unter den besten 40 der Welt platziert gewesen, danach erlebte sie aber eine schwierige Saison. Vor den US Open hatte die 24-Jährige gleich viermal direkt das erste Spiel bei einem Turnier verloren, so dass ihr Erstrundensieg über die Tschechin Gabriela Knutson als wichtiger Erfolg zu werten war.

Publikum feiert ersten Spielgewinn von Lys

«Ich freue mich einfach generell, mich wieder selbst auf dem Niveau zu messen und zu schauen, wie nah ich dran bin», sagte Lys vor dem Duell mit der Weltranglistenfünften Andrejewa. «Ich bin guter Dinge, dass ich solche Matches jetzt auch langsam wieder für mich entscheiden kann.»

Im ersten Satz war Lys davon aber weit entfernt. In nur 20 Minuten setzte sich Andrejewa durch und dominierte die Partie. Der zweite Durchgang begann besser für Lys, das Publikum auf Platz 17 feierte sie für den ersten Spielgewinn im Match. Doch nach Lys' 2:0-Führung drehte Andrejewa wieder auf und gab kein Spiel mehr ab.

Zuvor waren bereits die Routiniers Tatjana Maria und Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde ausgeschieden.