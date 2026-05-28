«Öko-Test» hat 17 Gesichtsmasken untersucht. Die meisten bekamen die Note «sehr gut». Warum es sich dennoch lohnen kann, Gesichtsmaske selbst zu machen - und welche Hausmittel sich dafür eignen.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Seidig glatte Haut, ohne Pickel und Hautirritationen: Das klingt vielversprechend. Gesichtsmasken können dabei helfen, die Haut zu reinigen, zu pflegen und zu verwöhnen.

Die meisten Produkte im Handel sind preiswert und empfehlenswert. Das zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift «Öko-Test» (06/2026). Demnach bekamen 15 von 17 getesteten Geschichtsmasken die Note «sehr gut». Nur ein Produkt im Test bekam die Note «befriedigend» und ein weiteres Produkt fiel mit der Note «ungenügend» durch. Die beiden letztgenannten gehörten zu den teuersten Gesichtsmasken im Test.

Unerwünschte Zusatzstoffe

Der Grund für die Abwertung waren unerwünschte Zusatzstoffe – ein Konservierungsmittel (Chlorphenesin), das allergische Reaktionen sowie Hautirritationen auslösen kann sowie Polyethylenglykole, die die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen.

Zudem konnte das Labor Galaxolid sowie Tonalid nachweisen – diese Verbindungen stehen oft im Zusammenhang mit künstlichem Moschus-Duft. Laut «Öko-Test» steht Galaxolid im Verdacht möglicherweise Leberschäden zu verursachen und das Hormonsystem zu beeinflussen.

Galaxolid, auch als «Hexamethylindanopyran» bekannt, müssen Hersteller bislang nicht deklarieren. Das könnte sich bald ändern: Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) bewertet den Stoff derzeit neu. Auch bei Tonalid steht eine Neubewertung an. Ab August 2026 müssen solche Duftstoffe, die etwa Allergien auslösen können, laut «Öko-Test» in der Liste der Inhaltsstoffe bei Kosmetika auftauchen.

Gesichtsmasken Zuhause machen

Auch wenn die Masken überwiegend die Note «sehr gut» bekamen, hatten die Tester dennoch einen Kritikpunkt: die Verpackung bei den einzeln portionierten Gesichtsmasken.

Wer also Müll und unbekannte Zusatzstoffe vermeiden will, kann sich eine Gesichtsmaske auch einfach Zuhause selbst machen – und so etwas Selfcare und Spa in den Alltag einbauen. Am besten dazu ein paar Freundinnen und Freunde einladen. Vielleicht wird ein Event daraus?

Tipp: Vorher ein Dampfbad machen – das öffnet die Poren. Dann können gute Inhaltsstoffe noch besser einziehen.

Welche Zutaten bewirken was?

Geeignete Hausmittel sind laut «Öko-Test» etwa:

Honig – antibakteriell und regenerierend

Avocado oder Gurke – feuchtigkeitsspendend

Kaffeesatz – belebt und hat peelenden Effekt

Haferflocken – beruhigt die Haut

Quark oder Joghurt – wirkt kühlend und beruhigend

Heilerde – reinigt die Haut

Kokosöl – pflegend

Grundsätzlich kann man die Zutaten vermischen oder mixen – bis eine glatte Masse entsteht. Dann auf die Haut auftragen, etwa 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit lauwarmem Wasser abwaschen. Detaillierte Rezepte gibt es auf der Internetseite von «Öko-Test».

Wichtig: Um unerwünschte Hautreaktionen etwa auf Früchte und Obst auszuschließen, am besten die Maske erst einmal in der Armbeuge ausprobieren, raten die Tester. Und wer Hautprobleme hat, sollte vorab seinen Arzt fragen.