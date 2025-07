Washington (dpa) – Venus Williams hat als zweitälteste Frau der Welt ein Tennis-Match auf der WTA-Tour gewonnen. Die 45-Jährige setzte sich bei den DC Open in Washington gegen die 22 Jahre jüngere Peyton Stearns mit 6:3, 6:4 durch und feierte ihren ersten Einzel-Erfolg seit August 2023. Älter bei einem Sieg auf der WTA-Tour war nur Martina Navratilova, die 2004 im Alter von 47 Jahren ein Match gewann.

Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte und kommt auf 21 Grand-Slam-Titel – 7 im Einzel und 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams. Nach Angaben von US-Medien war Williams, die sich im vergangenen Sommer an der Gebärmutter operieren lassen musste, bis vor einer Woche von der WTA noch als «inaktiv» gelistet gewesen. Am Tag vor Ihrem Einzel hatte sie im Doppel an der Seite von Hailey Baptiste gewonnen und ein erfolgreiches Comeback auf der Tour gegeben.

Die einzige Deutsche im Hauptfeld, Tatjana Maria, unterlag in ihrem Erstrundenmatch der US-Amerikanerin Taylor Townsend 4:6, 5:7.