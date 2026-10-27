Major League Baseball
Nur ein Sieg fehlt: Brewers vor erstem World-Series-Titel
Tampa Bay Rays - Milwaukee Brewers
Jackson Chourio (r.) spielt eine historisch gute World Series für die Brewers.
Ashley Landis. DPA

Die Milwaukee Brewers stehen nach einem Kantersieg unmittelbar vor dem ersten Gewinn der World Series im Baseball.

Lesezeit 1 Minute

St. Petersburg (dpa) – Die Baseball-Profis der Milwaukee Brewers sind nach einem geschichtsträchtigen Sieg bei den Tampa Bay Rays nur noch einen Sieg vom erstmaligen Gewinn der World Series entfernt. Das beste Team der MLB-Hauptrunde gewann auch Spiel drei der Best-of-seven-Serie mit 10:1 und kann sich bereits in der Nacht auf Mittwoch zum Champion krönen.

Den Brewers gelangen in Florida im fünften Inning unglaubliche acht Runs, mit denen sie ihre Führung von 2:0 auf 10:0 ausbauten und das Spiel früh entschieden. Sieben Schlagmännern in Folge glückten dabei sogenannte Hits. Eine solche Leistung hatte es in der 123-jährigen Geschichte der World Series bisher nicht gegeben. Für eine Aufholjagd der Rays spricht derweil wenig: Noch nie konnte ein Team einen 0:3-Rückstand im Finale noch drehen.

© dpa-infocom, dpa:261027-930-898486/1

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