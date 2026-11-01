Basketball in der NBA
Nur ein getroffener Wurf: Schröder verliert gegen 76ers
Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers
Traf nur einen seiner Würfe aus dem Feld: Dennis Schröder (r)
Nell Redmond. DPA

Dennis Schröder und die Charlotte Hornets kassieren in der NBA die dritte Niederlage nacheinander. Der Gegner schont gleich zwei Topstars.

Lesezeit 1 Minute

Charlotte (dpa) – Basketball-Nationalteamkapitän Dennis Schröder und NBA-Neuling Christian Anderson haben mit den Charlotte Hornets eine knappe Niederlage gegen Titelkandidat Philadelphia 76ers kassiert. Beim 104:109 erlebte Schröder einen Abend zum Vergessen: Der 33-Jährige traf nur einen seiner elf Würfe aus dem Feld und kam auf vier Punkte. Anderson erzielte zwei Zähler, als dritter Deutscher bei den Hornets kam Hannes Steinbach nicht zum Einsatz.

Philadelphia konnte es sich erlauben, seine Stars LeBron James und Joel Embiid zu schonen. Die 76ers drehten die Partie nach einem Rückstand im Schlussviertel und feierten den sechsten Sieg im siebten Saisonspiel. Für Charlotte war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

© dpa-infocom, dpa:261101-930-925530/1

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