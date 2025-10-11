Tennis-Nobody Valentin Vacherot sorgt als Weltranglisten-204. für eine Überraschung: Er besiegt Novak Djokovic und zieht erstmals ins Finale eines Masters-1000-Turniers ein.

Shanghai (dpa) – Mit einem Überraschungserfolg gegen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic ist Valentin Vacherot als der am niedrigsten in der Weltrangliste notierte Tennisprofi in ein Masters-1000-Finale eingezogen. Der aktuell an Nummer 204 platzierte Monegasse bezwang den serbischen Favoriten mit 6:3, 6:4 und zog so ins Endspiel des Turniers von Shanghai ein. Für den 26-Jährigen ist es die erste Final-Teilnahme auf der ATP-Tour.

Djokovic musste sich während der Partie zweimal von einem Physiotherapeuten am Rücken behandeln lassen und war sichtlich angeschlagen. Vacherot blieb in der schwülen Hitze von Shanghai cool und nutzte die Schwäche des 38 Jahre alten Serben konsequent aus.

Schon nach seinem unerwarteten Viertelfinal-Erfolg gegen Holger Rune war klar, dass der Monegasse in der Weltrangliste unter die besten 100 Profis vorstoßen würde. Sein Sieg gegen Djokovic bringt ihn nun mindestens auf Platz 58. Im Finale des mit 9,19 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers trifft Vacherot auf den Russen Daniil Medwedew oder Arthur Rinderknech. Der Franzose hatte sich in der dritten Runde gegen Alexander Zverev durchgesetzt.