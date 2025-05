Nürnberg (dpa/lby) - Vom Fanmarsch zum klassischen Konzert, von festlichen Verzierungen in der Stadt zum Stelldichein von Clublegenden: Beim 1. FC Nürnberg steht am Wochenende alles im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums. Da wollen die Fußballer freilich nicht die Party crashen und im Heimspiel gegen den SV Elversberg auch sportlich für Jubel sorgen. Ein Geburtstagsgeschenk vom Gegner dürfte es nicht geben. «Das kommt schon ein Brett auf uns zu», prognostizierte Trainer Miroslav Klose. «Wir freuen uns drauf.»

Die gute Laune und der Optimismus sollen weder von den jüngsten Dämpfern in der 2. Bundesliga getrübt werden noch den Neuigkeiten um Topstürmer Stefanos Tzimas. Der Grieche hatte nach mehrwöchiger Zwangspause wegen einer Rückenverletzung endlich auf ein Comeback gehofft - doch daraus wird auch am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Elversberg nichts.

Tzimas-Comeback verzögert sich erneut

Klose schilderte, dass der 19-Jährige unter der Woche den maladen Muskel gespürt habe und deshalb etwas kürzertreten musste. «Wir hoffen auf nächste Woche», sagte der Coach.

Es müssen also wieder andere richtigen im Duell mit dem Überraschungsteam aus dem Saarland. Dieses geht mit nur einem Zähler Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsrang in den drittletzten Spieltag und hat die Bundesliga im Blick. Nürnberg dagegen wurde jüngst mit nur einem Sieg und vier Punkten aus fünf Spielen abgehängt und liegt fünf Zähler hinter Rang drei.

Klose-Appell: «Wollen es einfach nur genießen»

«Das sind zwei gute Mannschaften, es kann alles passieren», prognostizierte Klose. Von den Gästen erwartet er ein intensives Auftreten. Für sein Team gelte es, an viele gute Leistungen im Max-Morlock-Stadion in dieser Saison anzuknüpfen. Das ärgerliche 3:3 am vergangenen Wochenende in Düsseldorf nach einer 3:0-Führung sei aufgearbeitet. Klose will, dass nicht die Patzer, sondern der starke Auftritt davor seinen Schützlingen im Gedächtnis bleibt.

Die Extra-Portion Motivation könnte das Jubiläum liefern. «Wir wollen es einfach nur genießen», unterstrich der Weltmeister von 2014.

Großes Rahmenprogramm geplant - Ehrung für Köpke

Auch wenn die jüngsten Resultate die Euphorie in Nürnberg gebremst haben, freut sich der «Club» auf die 125-Jahr-Feier. In der Stadt wehen bereits Jubiläumsfahnen, am Sonntagmorgen leitet dann ein großer Fanmarsch von der Lorenzkirche in der Innenstadt hinaus ins Max-Morlock-Stadion den Geburtstag ein. In der Arena ist später die größte Choreografie des Stadions geplant. Nach Spielende werden dort die Nürnberger Symphoniker auftreten.

Zudem kündigt der «Club» auf einer Bühne das Erscheinen von früheren Vereinshelden an. Einer davon ist Andreas Köpke, der von 1986 bis 1994 und dann nochmal von 1999 bis 2001 in insgesamt 420 Partien das Tor der Franken hütete und zu einem der damals besten Keeper der Welt wurde. Ihn zu Ehren wird Block 4 der Nordkurve am Sonntag in «Andreas-Köpke-Block» umbenannt.