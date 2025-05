Nowitzki hat «Looking for Freedom» gegen Stress geholfen

Der frühere NBA-Basketballstar Dirk Nowitzki hat in seiner Karriere hunderte fulminante Spiele abgeliefert. Dabei hatte er natürlich auch Druck und Stress. Und ein musikalisches Mittel dagegen.

Hamburg (dpa) – Der frühere Basketballstar Dirk Nowitzki (46) hat in seiner aktiven Zeit gern mit einem Lied von David Hasselhoff Stress und Druck abgebaut. «Bei Stresssituationen während des Spieles habe ich oft versucht, mir ein Lied auf die Lippen zu legen. „Looking for Freedom“ war mein Lied von David Hasselhoff», sagte Nowitzki auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg.

Der gebürtige Würzburger hat vor sechs Jahren sein letztes Spiel für die Dallas Mavericks in der NBA absolviert und danach seine aktive Laufbahn beendet. Die ersten Monate nach seiner Karriere habe er sehr genossen, sagte er weiter. Kurz danach sei er vor allem erst einmal erleichtert gewesen. «Es war alles vorbei. Leben genießen. Eis zum Frühstück essen. Ich war sonst immer so diszipliniert. Mal reisen.»

Nowitzki: Heute einige Aufgaben – aber «nicht übertreiben»

Seitdem hat er einige Kurse belegt, sich weitergebildet und sich für die Dirk-Nowitzki-Stiftung für Sportförderung engagiert. Er ist dazu Botschafter für die NBA und Aufsichtsrat. «Es wird nie langweilig und 2026 bin ich Basketballexperte für Amazon Prime. Da wird es wieder strukturierter», schilderte er.

Schon jetzt fahre er aber auch regelmäßig ins Büro. «Ich gehe drei- bis zweimal die Woche ins Office. Meistens nur vormittags. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich bin ja Frührentner», sagte der 46-Jährige mit einem verschmitzten Lachen.